التاريخ: 18-أغسطس-2019
15 مشاهدة
التأم اجتماع ضم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش في الخرطوم مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي على هامش زيارة الوزير التركي للبلاد لحضور احتفال التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية أمس السبت.
وهنأ تشاووش في تغريدة على صفحته الرسمية جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة، مشيداً بروح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات.
وأعلن مولود بحسب صحيفة الأخبار، مواصلة أنقرة تقديم الدعم للسودان حكومة وشعباً، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن.
وفي سياق ذي صلة ظهر وزير الخارجية التركي في مقطع فيديو خلال جولة له أمس، بشارع النيل بالخرطوم، والمقطع يشير إلى تقديم الوزير التركي هدايا لبائعات الشاي بشارع النيل وسط استحسان كبير من الحضور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع مفاجئ بين البرهان ووزير الخارجية التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.