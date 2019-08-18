اجتماع مفاجئ بين البرهان ووزير الخارجية التركي

التأم اجتماع ضم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش في الخرطوم مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي على هامش زيارة الوزير التركي للبلاد لحضور احتفال التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية أمس السبت.

وهنأ تشاووش في تغريدة على صفحته الرسمية جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة، مشيداً بروح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات.

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وأعلن مولود بحسب صحيفة الأخبار، مواصلة أنقرة تقديم الدعم للسودان حكومة وشعباً، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن.

وفي سياق ذي صلة ظهر وزير الخارجية التركي في مقطع فيديو خلال جولة له أمس، بشارع النيل بالخرطوم، والمقطع يشير إلى تقديم الوزير التركي هدايا لبائعات الشاي بشارع النيل وسط استحسان كبير من الحضور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)