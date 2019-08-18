الوسيط الإفريقي: الجبهة الثورية والشيوعي سينضمان للاتفاق

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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أكد المبعوث الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، أن الجبهة الثورية، والحزب الشيوعي، سينضمان لاتفاق المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير”، واصفاً الاتفاق بأنه خطوة جبارة نحو خلاص السودان.
وقال لبات إنه يحترم ويقدر مواقف الحزب الشيوعي، مضيفاً: (في النهاية ستنضم قيادات الحزب الشيوعي للمسار العام).
ونبه الوسيط الإفريقي إلى أن الجبهة الثورية جزء من قوى الحرية والتغيير وليست طرفاً مستقلاً، وتابع (وبالتالي فهي معنية بما يتفق عليه ويتفاوض على أساسه وفد قوى الحرية والتغيير).
وعن تحفظات الجبهة الثورية، قال لبات بحسب صحيفة الأخبار: (هي تحفظات بين الأشقاء، وواثق أنها ستكون من الماضي عندما تبدأ الحكومة المدنية والمجلس السيادي، في التفاوض معهم على قضايا السلام والترتيبات العسكرية والأمنية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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