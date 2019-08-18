مصرع أربعة مواطنين بينهم رجل أعمال بسبب السيول بشمال كردفان

تفاقمت أزمة مواطني شمال كردفان عقب السيول التي جرفت طريق بارا أم درمان وشهد أحد الوديان المتاخمة لمنطقة حمرة الشيخ حادثاً مأساوياً وذلك عندما هم أحد سائقي الشاحنات على شاكلة ( زيد واي ) قطع الوادي وعندما إقترب من العبور داهمتهم مياه مندفعة من المناطق المرتفعة ماأدى الى جرف الشاحنة ومصرع أربعة مواطنين من بينهم رجل الأعمال حيدر أبوزيد وثلاثة نساء ، وتمكن عدد من الركاب مقاومة السيل ، وتم نقل المصابين الى مستشفى أم سيالة .

وقال المواطن الطيب الذي تربطة صلة قرابة برجل الأعمال الشهيد حيدر أبوزيد بأن تدخل السلطات والمواطنين أفلح في إنتشال جثث الضحايا من الوادي كاشفاً عن تضرر مئات القرى بالمناطق المتاخمة لشارع بارا عقب السيول التي أدت الى إحداث اضرار كبيرة بالطريق القومي .

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وبحسب صحيفة الدار ناشد الطيب السلطات بضرورة توفير المساعدات الإنسانية لضحايا السيول بالمنطقة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )