رصاصة تخترق جسد لاعب الكرة يونس الطيب وترديه قتيلاً في الحال

التاريخ: 18-أغسطس-2019 فى : حوادث 350 مشاهدة تحقق شرطة أمبدة جنوب في جريمة قتل راح ضحيتها لاعب مريخ الفاشر سابقاً الذي إنتقل حالياً لأحد الفرق بمدينة القضارف يونس الطيب الذي عثرت عليه أسرته قتيلاً بعيار ناري داخل مشرحة أم درمان ، وقد سالت دموع الكل عند مشاهدتهم لإبنهم الكابتن يونس الطيب داخل المشرحة ، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان تم تشريح جثمان لاعب الكرة القتيل وتسليمه لذويه في موكب حزين لمواراته الثرى بحسب صحيفة الدار ، فيما تسعى شعبة مباحث أمبدة جنوب بجمع خيوط للوصول للقاتل الذي أطلق رصاصة إخترقت جسد اللاعب الفنان يونس الطيب وأردته قتيلاً في الحال Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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