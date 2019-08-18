  البرهان للشعب السوداني: الثورة بلغت مراميها بتضحياتكم وتوقكم للحرية

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان, رئيس المجلس العسكري الانتقالي, إن القوات المسلحة شريك الشعب في التحرر, معرباً عن شكره لكل من أسهم في إنجاز الاتفاق المتعلق بالمرحلة الانتقالية, داعياً الشباب الى الإسهام في نهضة السودان.

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وقال البرهان في كلمة ألقاها عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية أمس: هذه الثورة بلغت مراميها بتضحياتكم وتوقكم للحرية, حيث أثبتم انكم معلمون للشعوب بنيل مبتغاكم وبلوغكم مآلات التغيير عبر سلميتكم, التي ستظل محفورة في وجدان العالم وذاكرته الحية, وحفاظكم على ممتلكاتكم ونسيجكم الاجتماعي المتين.. وأتقدم لكم بجزيل الشكر على ذلك أيها الشعب العظيم, وتابع بحسب صحيفة اليوم التالي: قواتكم المسلحة بكل مكوناتها, وجميع القوات النظامية الأخرى, اثبتت انها حامي عرين هذا الوطن وشريك شعبه في التحرر والانطلاق, دون أن تفقد مهنيتها أو انضباطها او ان تنجر للفتن, فكان ان مثلت جسر العبور للتغيير وصارت الحامي والمدافع عنه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)