إمراة تسدد طعنة لجارتها بالخرطوم

اسعفت الى حوادث بحري زوجة شابة في حوالي الخامسة والعشرين من العمر ، وذلك على أثر تلقيها طعنة من قبل جارتها بسبب مشاكل الأطفال قامت على أثرها الجارة بتسديد طعنة للزوجة التي اسعفت الى إحدى المستشفيات بالخرطوم ، ومنها حولت الى حوادث بحري لتلقي العلاج ، اخضعت على إثرها الى عملية عاجلة لإيقاف النزيف بحسب صحيفة الدار ، كما قامت الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 139 من القانون الجنائي .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )