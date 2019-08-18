حل "العسكري" واعلان المجلس السيادي اليوم

من المنتظر أن يحل المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأحد نفسه واعلان مرشحيه الخمس لمجلس السيادة الذي يؤدي غدا القسم الدستوري أمام رئيس القضاء؛ اثناء ذلك اكدت قوى الحرية والتغيير اقتربت من تسمية مرشحيها.
وكان رئيس اللجنة السياسة بالمجلس؛ الفريق شمس الدين كباشي؛ جاهزيتهم لتسمية أعضاء السيادي من العسكريين.
ويتكون المجلس السيادي من ١١ عضوا؛ خمسة مدنيين وخمسة عسكريين على ان يتوافق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير على العضو الحادي عشر مدني بخلفية عسكرية.
وحسم المجلس عضوية ثلاثة من اعضائه هم الفريق اول الركن عبد الفتاح البرهان والفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي والفريق ياسر العطا؛ وينتظر اختيار العضوين الاخرين.
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