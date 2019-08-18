تجمع المهنيين يتعهد بحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية



تعهد تجمع المهنيين السودانيين بحماية الديمقراطية ومنع البلاد من الارتداد مرة أخرى للحكم الشمولي ورعاية الفترة الانتقالية، لترسيخ قيم التعددية الحزبية وحرية التكوين النقابي. تعهد تجمع المهنيين السودانيين بحماية الديمقراطية ومنع البلاد من الارتداد مرة أخرى للحكم الشمولي ورعاية الفترة الانتقالية، لترسيخ قيم التعددية الحزبية وحرية التكوين النقابي. وأكد في بيان اليوم رفضه لإقامة دكتاتورية عسكرية كانت أم مدنية تهدف لإجهاض النظام الديمقراطي مهما كانت المبررات؛ والتزامه بأخذ التدابير اللازمة العاجلة لمقاومة أي اعتداء على النظام الانتقالي والديمقراطية. وقال أنه سيعمل عبر الوسائل السلمية والعصيان المدني والإضراب السياسي المفتوح لمقاومة الاعتداء على النظام الديمقراطي واسترداد الدولة المدنية.

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