لجنة الميدان تؤكد متابعتها لتنفيذ تحديات المرحلة الانتقالية

أكدت لجنة العمل الميداني لقوى اعلان الحرية والتغيير؛ حرصها على متابعة تنفيذ قضايا المرحلة الانتقالية وستضغط من اجل تحقيقها كاملة.وقالت في بيان اليوم الاحد؛ أن تحقيق السلام الشامل وإعادة النازحين واللاجئين وجبر الضرر والتعويضات مهم وضروري للانتقال وتأمين الثورة.

واضافت ستعمل اللجنة مع حلفاؤها في قوى التغيير الضغط لجان التحقيق الخاصة في شهداء الثورة وتقديم الجناة الى العدالة؛ مشددة على محاسبة عادلة وعلنية لكل رموز النظام البائد.

ودعت الحكومة الانتقالية الى تفعيل المشاريع والبرامج الخاصة بالصحة والتعليم ووضعها في قمة أولوياتها.