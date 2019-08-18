الرئيس الأفغاني يعلق على هجوم كابول الإرهابي

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد أن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي وقع في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 183 آخرين.

وكتب غني في تغريدة على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم، على توفير منصة للإرهابيين، اليوم هو يوم للحداد".

ولقي ما لا يقل عن 63 شخاصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار استهدف عرسا غربي العاصمة كابول.

وذكر متحدث الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، في بيان، مساء أمس السبت، أن "العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم بالمنطقة السادسة، وأن "الانفجار وقع بالقرب من منصة العريس".

ونفت حركة طالبان في بيان لها أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة الأعراس ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

وكانت المنطقة ذاتها، قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية. وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.

