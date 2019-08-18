تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الإنتباهة: * إرادة الشعب تشرق شمساً (مدنيااااو ) * إنبلاج فجر الـ(مدنياااو ) .. البرهان : (الأن الحصة وطن ) المجهر: * الخرطوم تكمل فرح السودان بالتوقيع على وثيقة الفترة الانتقالية * (البرهان) يدعو لتناسي جراح الماضي و(الأصم) يودع رسائل في بريد الشعب الجريدة: * حشود مليونية احتفالاً بالاتفاق بين (التغيير) و(العسكري) وتصاعد المطالب بالمدنية والقصاص * الآلاف يتظاهرون في الخرطوم لاستقبال قطار عطبرة * تشكيليون يعيدون رسومات (الجداريات) بالقرب من القيادة العامة اليوم التالي : * فرح السودان.. التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية آخر لحظة : * (الليلة فرحك يا بلد) * التغيير لـ (الوطني): لن ننتقم Advertisements * العسكري يحذر من الدولة العميقة السوداني : * المدنية.. تحقق الحلم * البرهان يطالب بتناسي مرارات الماضي.. الأصم: لن ننتقم * احتفالات غير مسبوقة بالعاصمة والولايات.. انخفاض أسعار الدولار الأخبار : * السودانيون يعبرون (المستحيل) بحضور دولي واسع * تشكيل (السيادي) اليوم و(التغيير) تضرب سياجاً حول تسمية ممثليها في المجلس * جمال للدفاع وتاج السر للقضاء وقوى التغيير ترفض الانتقام الدار : * الخرطوم تتوشح بالفرح وتتمنى القادم أحلى * رؤساء الدول والوزراء والبعثات الدبلوماسية شهدوا الاتفاق * ود لبات: الاتفاق جهد سوداني خالص * الجماهير تخرج في مسيرات هادرة بالعاصمة والولايات * الوسيط الإثيوبي: الاتفاق كفيل بتأسيس فترة آمنة * مصر تعلن دعمها المستمر لاستقرار السودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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