وزير الإعلام اليمني يثمن دور الإمارات والسعودية في احتواء أحداث عدن

ثمن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، دور الإمارات والسعودية في احتواء أحداث عدن، داعياً إلى توحيد الجهود في المعركة الرئيسية لليمنيين وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام اليمني عبر حسابه الرسمي على تويتر أن "أحداث عدن أكدت من جديد أن رهاننا كيمنيين على دعم وإسناد أشقائنا في السعودية كان ومازال الرهان الرابح، وأن العلاقة بين البلدين والشعبين الجارين والشقيقين هو خيار استراتيجي وسط هذا الكم من التحديات الوطنية والإقليمية ومخاطر الجماعات الإرهابية داعش والقاعدة والميليشيا الحوثية".