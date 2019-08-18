هاني بن بريك يكشف حقيقة إنسحاب قوات الإنتقالي في عدن

كشف نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن إنسحاب قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، من المعسكرات التي سيطرت عليها في العاصمة عدن بعد تحريرها من العناصر الإرهابية والمتطرفة .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن في بعض وسائل الإعلام قاصدين عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين كلام عار عن الصحة".

وأضاف "الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من مليشيات الإرهاب المعتدية" .. مؤكداً أن أمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير .

وجاءت تغريدة بن بريك على خلفية إعلان وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن إنسحاب قوات المجلس الإنتقالي من بعض المواقع التي سيطرت عليها خلال قتالها مع ألوية الحماية الرئاسية .