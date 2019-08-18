مواكب الفرح تعم العاصمة والولايات….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شَهِدَت العَاصمة الخرطوم ومُدن عددٍ من الولايات أمس، خُرُوج مَواكب احتفاليّة ضَخمة منذ الصّباح البَاكر، احتفالاً بتوقيع وثائق الفترة الانتقالية من جانب المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير.
وَخَرَجَ مُواطنو الخرطوم من جميع المحليات مُتّجهين نحو شارعي النيل والمطار ووسط الخرطوم حيث مواقع الاحتفالات الرسمية والشّعبية، وردّدت المواكب هتافات “حُرية.. سَلام وعَدَالة.. مدنية خيار الشعب” و”دم الشهيد ما راح.. لابسنو نحن وِشَاح” و”أرفع يدك فوق.. مَدنية بدت يادوب” و”البلد حقّتنا.. ومدنية حكومتنا”، بجانب تَرديد عَدَدٍ من الهتافات التي كَانَت مُرتبطةً باعتصام القيادة العامّة للجيش.
وَتَوجّه آلاف المُواطنين إلى ساحة الحُرية “السَّاحة الخَضراء سَابقاً”، حَيث أُقيم برنامجٌ احتفاليٌّ مُتكاملٌ تضمّن مُخاطبات وأشعاراً وغناءً وطنياً كورالياً واستمر حتى منتصف ليلة أمس. وعبّر المُواطنون عن فرحهم وتفاؤلهم بالمرحلة المُقبلة من تاريخ البلاد، وأكّدوا أهمية القصاص لدماء الشهداء، والتّوافُق بين كل مُكوِّنات البلاد والاتّجاه للعمل والبناء الوطني.
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