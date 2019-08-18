اعتقال مالا يقل عن 13 شخصا في بورتلاند خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا، خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف وأخرى مضادة لمناهضي الفاشية. كانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجا على اعتقال 6 من أفراد الجماعات اليمينية.

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