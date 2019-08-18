واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تهنئ شعب السودان بتوقيعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس.
وفي بيان، قالت الخارجية إن هذه الخطوة بداية لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، مشيدة بجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا للتوسط في هذه الاتفاقية التاريخية.
وأكدت الخارجية أن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث، الذي حضر مراسم التوقيع، سيواصل دعم عملية تنفيذ الاتفاقيات.
وأشارت الوزارة إلى أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي قاما بخطوة مهمة إلى الأمام، مضيفة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس وتعيين رئيس وزراء في 20 أغسطس.
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