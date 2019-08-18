وصممت السيارة من طراز DB5 من قبل أستون مارتن خصيصا لجيمس بوند، وقد استخدمت في عدة أفلام منها فيلم "الإصبع الذهبي" الشهير أجري عليها 13 تعديلاً، حيث زودت بمدفع رشاش، ودرع واقية من الرصاص، وقواطع للإطارات من أجل إعاقة مطاردي جيمس بوند.
وتجاوزت السيارة قيمتها السابقة لتصبح السيارة الأغلى من نوعها في العالم، ومالكها السابق هو ملياردير بريطاني، كما ظلت السيارة مملوكة لثلاثة أفراد طوال 50 عاما، بحسب صحيفة الغارديان.
الجدير بالذكر أن السيارة المطروحة للبيع لم تظهر في أي من أفلام "جيمس بوند"، ولكنها استخدمت في الإعلانات الترويجية للفيلم "Thunderball" وهذه السيارة نموذج محاكي للسيارة الأصلية التي ظهرت في فيلمي "Goldfinger" و"Thunderball"، وكذلك في فيلم "Skyfall" من إنتاج 2012، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لأفلام "جيمس بوند"، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيع أشهر سيارة لجيمس بوند بـ 6 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.