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برشلونة لا يستسلم ونجمه يرفض المبادلة مع نيمار

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أشارت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأحد، إلى أن نادي لا يزال يصر على التعاقد مع النجم البرازيلي دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "وفقًا لمعلوماتنا، برشلونة الذي هزم ليلة الجمعة و خسر لويس سواريز لمدة شهر، لم يستسلم مع نيمار".

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان مقتنعان أكثر من أي وقت مضى بأنه سوف يغادر فرنسا قبل نهاية موسم الشتاء.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أن تضمين اِسم عثمان ديمبيلي بالعملية أمر منطقي جداً لكنه يرفض الرحيل عن صفوف برشلونة.

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