برشلونة لا يستسلم ونجمه يرفض المبادلة مع نيمار

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "وفقًا لمعلوماتنا، برشلونة الذي هزم ليلة الجمعة و خسر لويس سواريز لمدة شهر، لم يستسلم مع نيمار".
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان مقتنعان أكثر من أي وقت مضى بأنه سوف يغادر فرنسا قبل نهاية موسم الشتاء.
كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أن تضمين اِسم عثمان ديمبيلي بالعملية أمر منطقي جداً لكنه يرفض الرحيل عن صفوف برشلونة.
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