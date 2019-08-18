موعد نهائى مونديال ناشئى اليد بعد تأهل مصر

نجح منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفنى لمصر مجدى أبو المجد فى الوصول إلى نهائى كأس العالم للناشئين المقام فى مقدونيا بالفوز على البرتغال بنتيجة 41 / 36. ويقام لقاء النهائى فى السادسة مساء اليوم الأحد بين مصر واألمانيا، وشهد مشوار ناشئى يد مصر فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .

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