9.8 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بالأردن فى 6 سنوات

كشفت تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الأردن بلغ نحو 9.8 مليار دولار خلال 6 سنوات بداية من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .

وذكر التقرير أن عام 2017 نجحت المملكة الاردنية الهاشمية فى جذب 2.030 مليار دولار، وهو ثانى أعلى عام تم جذب استثمارات فيه بعد عام 2014،والذى تم جذب 2.178 مليار دولار .

وبحسب التقرير انخفضت الاستثمارات إلى 950 مليون دولار بنهاية عام 2018.

وأضاف التقرير أن الأردن نجحت فى جذب 1.947 مليار دولار عام 2013، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.600 مليار دولار فى 2015 وبلغت 1.553 مليار دولار عام 2016.

وتسعى الأردن إلى الاستفادة من قطاع السياحة لجذب رجال الأعمال للاستثمار فيها بجانب فتح سوقها للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من خبرات مصر فى هذا المجال.