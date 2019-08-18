العسكري السوداني: أمن السودان مرتبط بأمن المملكة

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي دعا له عادل الجبير وزير الدولة بالخارجية السعودية أن وجود إيران في جنوب البحر الاحمر يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداتي وقال إن “جماعة الحوثي جماعة باغية يجب قتالها”.
وبين عبد الخالق أن المملكة العربية السعودية دعت في أكثر من مرة لحل سلمي للأزمة في اليمن إلا أن الحوثيين رفضوا ذلك وراهنوا على العنف والإرهاب.
وأشاد الفريق بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان منوها إلى أن للمملكة أيادي بيضاء علي كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
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