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مقاتلات سلاح الجو الليبي تقصف أهدافاً في مصراتة وغريان

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شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عدة غارات جوية على أهداف في مدينتي مصراتة وغريان.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو وجه خمس ضربات جوية لأهداف ميليشياوية بمحيط الكلية الجوية في مدينة مصراته.

وأكد المركز في إدراج له على صفحته بموقع فيسبوك سماع دوي انفجارات هائلة عقب القصف الذي استهدف منشآت عسكرية.

وأشار المركز الى تنفيذ مقاتلات سلاح الجو غارة على تمركز للمليشيات في مدينة غريان، وأن الإصابات كانت مباشرة.

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من جهته اعترف المركز الاعلامي لغرفة عمليات بركان الغضب التابع لمليشيات حكومة الوفاق بوقوع الغارات على الكلية الجوية بمصراته، زاعما أن مقاتلات تابعة للكلية الجوية اشتبكت مع طائرات سلاح جو للجيش الوطني وأسقطت إحداها.

وسبق أن أعلن الجيش الوطني بدء سلسلة من العمليات العسكرية في العديد من المدن اعتباراً من ليل السبت، دون أن يقدم توضيحات إضافية.

ويشن الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي.

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