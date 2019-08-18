وظهرت تيرنر فى الصور التى التقطت لها مع زوجها، وهى ترتدى "قميص" أبيض اللون طويل ومن الأسفل "شورت"، وممسكه بيد زوجها وسط شوارع المدينة الأمريكية.
فبعد حفل زفافهما الذى أقيم في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو من أسابيع، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، خاض الثنائى رحلة إلى جزيرة المالديف ومن ثم شواطئ ايطاليا، وشاركت صوفى صورهما فى تلك الرحلة التى تعد "شهر العسل".
كانت هذه تفاصيل خبر "بتلبس هدومه".. صوفى تيرنر مع زوجها "جو جوناس" فى شوارع نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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