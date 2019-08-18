موعد مباراة تشيلسى ضد ليستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

وخسر تشيلسى أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى قبل أن يخسر أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر بركلات الترجيح فى بطولة كأس السوبر الأوروبي.
وسيكون فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى مطالباً بقيادة "البلوز" من أجل تحقيق الفوز فى الظهور الأول للفريق اللندنى على ملعبه ووسط جماهيره هذا الموسم، كى يبدد الشكوك حول أحقيته بتدريب فريق كبير إثر موسم وحيد قضاه فى عالم التدريب مع ديربى كاونتي.
فى المقابل يسعى ليستر سيتى لتحقيق فوزه الأول فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعدما سقط فى فخ التعادل السلبى أمام وولفرهامبتون بالجولة الاولى، كما يلتقى اليوم شيفيلد يونايتد مع كريستال بالاس فى الثالثة عصراً بملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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