حريق غابات يدفع السلطات الإسبانية لإخلاء منطقة بجزر الكناري

وبدأ الحريق في بلدة بايسيكو وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقتي مويا وتيخيدا. وقالت الإدارة المحلية إن بعض مناطق تيخيدا التي يسكنها 1900 نسمة أخليت كإجراء احترازي مضيفة أنها أغلقت الطرق أيضا.
وتشارك سبع طائرات هليكوبتر في جهود إخماد الحرائق علاوة على عدد من فرق الإطفاء على الأرض.
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