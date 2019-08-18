بسبب تناول البلاستيك.. وفاة حيوان "دوجون" شبيه بخروف البحر

والـ Dugon هو حيوان بحري كبير الحجم من فصيلة الثدييات ويقترب في شكله من خروف البحر، وهو واحد من أربعة كائنات حية من فصيلة الخيلانيات المائية الآكلة للعشب.
وبحسب BBC ، تم العثور على "دوجون" بالغة من العمر ثمانية أشهر مريضة منذ أسبوع ورفضت تناول الطعام، حتى توفيت حوالي منتصف الليل يوم السبت بعد تعرضها للصدمة ولسوء الحظ فشلت جهود إنعاشها.
وقالت تشايابروك ويراونج رئيسة الحديقة البحرية لمقاطعة ترانج، لوكالة فرانس برس: "توفيت بسبب التهاب في الدم والقيح في بطنها حيث أنه أثناء تشريح الجثة تم العثور على عدة قطع من البلاستيك بما في ذلك قطعة واحدة بحجم 20 سم داخل بطنها".
وقال نانتاريكا تشانسوي، أحد الأطباء البيطريين الذين نظروا إلى مريم : "الكل محزن بسبب الخسارة، أننا بحاجة إلى إنقاذ البيئة لإنقاذ هذه الحيوانات النادرة، إنه لا يوجد سوى بضع مئات من الثدييات البحرية المتبقية في تايلاند".
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