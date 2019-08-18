ظريف يصل الكويت لبحث التطورات الإقليمية

وبحسب الخارجية الإيرانية فقد اجتمع ظريف في الكويت مع أعضاء في لجنة الصداقة الإيرانية الكويتية، وبحث أهم التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
ووصل ظريف إلى الكويت على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين في الخارجية الإيرانية، ومن المقرر أن يلتقي، خلال الزيارة التي تختتم الأحد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات التي تمر بها المنطقة.
يذكر أن إيران قد عرضت مؤخرا إبرام اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج كما تحدث بعض المسؤولين الإيرانيين عن إقامة منظومة لحماية الملاحة في الخليج بعيدا عن التجمع الدولي الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله.
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