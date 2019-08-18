ريال مدريد يستعد لتقديم عرضه الأخير لضم إريكسن من توتنهام

وفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يخطط لتقديم عرضا فى اللحظات الأخيرة، من الميركاتو الصيفى الحالى، بقيمة 60 مليون إسترليني، لنادى توتنهام، من أجل ضم الدنماركى كريستيان إريكسن.
أضافت الصحيفة أن إدارة الملكى، تسعى للإنتظار إلى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، للضغط على رئيس السبيرز دانييل ليفى، من أجل الموافقة على عرض المرنجى، لضم النجم الدنماركى.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، يسعى لخطف إريكسن، والذى يعتبرونه البديل المثالى للنجم الكرواتى، لوكا مودريتش، الذى تراجع مستواه الموسم الماضى بشكل كبير.
ويأتى اهتمام ريال مدريد بضم إريكسن، بعد فشله فى التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، بسبب رفض مانشستر يونايتد التفريط فى خدماته.
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