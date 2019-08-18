البحرين تقف مع سيادة وأمن السودان

نقل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خالص تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان، وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد ولجمهورية السودان الاستقرار والازدهار.
جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، امس، بمدينة الخرطوم، في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان.
جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، امس، بمدينة الخرطوم، في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان.
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