عهد جديد بالسودان.. ماذا ينتظر البلاد؟

قع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان أمس اتفاقا من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني في البلاد، فيما عمت الاحتفالات الشوارع في الخرطوم.

ووقع "الوثيقة الدستورية كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم.

وتجمع آلاف السودانيين في الشارع قرب مكان الاحتفال الرسمي الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

وقالت صبا محمد (37 عاما) وهي تلوح بعلم سوداني صغير: "هذا هو الاحتفال الأكبر الذي رأيته في بلادي. لدينا سودان جديد.

وفور انتهاء التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان الوثيقة التي وضعت في غلاف سميك باللون الأخضر عاليا ولوح بها وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما حضر وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.

وجلس حميدتي والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد الذي قاد الوساطة التي أدت الى الاتفاق ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي.

ووصف ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال التوقيع بـ"الإنجاز التاريخي العظيم.

ثم ألقى الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي كلمة اعتبر فيها أن هذا اليوم هو "يوم عبور الى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني، وأكد ضرورة فتح الباب أمام "كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد، ودعا إلى عدم إقصاء أحد.

ينهي الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.

وتم التوصل الى الاتفاق بين المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير والمحتجين، بوساطة إثيوبية، بعد عملية قمع دامية لاعتصام كان يطالب بتسليم الحكم إلى المدنيين. وتسببت عملية القمع بمقتل أكثر من 250 شخصا، بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المحتجين.

وعلقت لافتات داخل القاعة الفخمة التي تم فيها التوقيع أمس، كتب عليها "فرح السودان.

ودعا القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري الى أن "نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، و"نؤسس معا ديموقراطية مستدامة في السودان.

وعن البشير قال إنه "لم يترك ذنبا إلا واقترفه، مشددا على أن "المساءلة والمحاسبة القضائية من أهم واجبات الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها.

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كما أكد تمسك قوى الحرية والتغيير بـ"إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في مجزرة القيادة العامة وكل الانتهاكات التي صاحبت الثورة منذ ديسمبر.

من جهة أخرى، طالب الأصم بالعمل على "وضع كل أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا، مشيرا الى أن النظام السابق "اضطهد المرأة. وأوضح ان ذلك سيتم بـ"كفالة حقوق المرأة قانونا وممارسة، ودعا الى تخصيص "40 في المائة كحد أدنى من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي للنساء.

ووصف رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان من جهته اليوم بأنه "يوم نصر أمتنا التاريخي. وقال متوجها الى السودانيين: "قواتكم المسلحة ستبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الشعب السوداني وتحقيق الانتقال الى الحكم الديموقراطي.

وعلى الرّغم من أنّ الطريق إلى الديموقراطية لا يزال حافلا بالكثير من العقبات، فقد خيمت الأجواء الاحتفالية على البلاد منذ الصباح، وتقاطر الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الى الخرطوم للمناسبة.

وقالت سعيدة خليفة بينما كانت تنزل من قطار أقلها مع الآلاف من عطبرة، المدينة التي انطلقت منها الاحتجاجات ضد البشير: "نأمل ان يتمكن السودان من المضي قدما، نريد أن نفخر ببلادنا، داعية الى إنهاء "الفوضى وتحقيق السلام والحرية.

وسيتم اليوم الأحد إعلان تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية يوم الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبدالله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.

ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

لكنّ العديد من السودانيين يشكّكون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.

وغابت عن حفل أمس السبت المجموعات المتمرّدة في المناطق المهمّشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان.

وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها قد دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.