ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى.. سترلينج ينافس مهاجم نورويتش على الصدارة

تشارك النجم رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتى صدارة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز بعد نهاية مباريات السبت مع الفنلندى تيمو بوكى مهاجم نورويتش سيتى. وتساوى اللاعبان برصيد 4 أهداف يعد ان سجل ستيرلينج هدفا فى تعادل السيتى أمام توتنهام 2-2، فيما احرز بوكى 3 أهداف "هاتريك" فى مرمى نيوكاسل فى اللقاء الذى انتهى بفوز نورويتش 3-1. ويأتى فى المركز الثالث آشلى بارنس مهاجم بيرنلى برصيد 3 أهداف والذى سجل ثنائية فى مرمى ساوثهامبتون فى الجولة الأولى، وهدف اليوم فى مرمى أرسنال. وتواجد فى المركز الرابع 4 لاعبين هم هارى كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وأخيرا سيرجيو أجويرو مهاجم السيتى.

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