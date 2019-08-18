وأضاف الوزير: "في البدء، نقول إننا سنكون سعداء لرؤية أي من دول الناتو في ألعابنا. وسنكون سعداء ليس فقط بلقائهم هنا، ولكن أيضا لإلقاء نظرة على معداتهم العسكرية ومشاهدة ما يمكنهم القيام به. لأنه من الأفضل أن نفهم بعضنا البعض هنا، بدلا من الانتظار ليتم اللقاء في مناسبة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر شويغو: سنسعد برؤية مشاركين من الناتو في الألعاب العسكرية مستقبلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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