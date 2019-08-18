مقتل 3 أطفال بانفجار لغمين في ريف حماة

قتل 3 أطفال وأصيب 6 مواطنين بانفجار ألغام أرضية من مخلفات تنظيم "داعش" في قريتين بريف السلمية الشرقي بمحافظة حماة السورية. وأكد مصدر محلي سوري وجود أطفال في صفوف الجرحى أيضا، مشيرا إلى أن لغمين من مخلفات "داعش" انفجرا بقريتي الفاسدة ومسعدة بريف ناحية السعن شرقي السلمية. ولا تزال العديد من المناطق تشهد انفجارات بسبب ألغام وقنابل تركها تنظيم "داعش" الإرهابي وتتسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

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