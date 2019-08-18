مدرب المريخ يخشى الإرهاق أمام أهلي مروي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يخشى المدير الفني للمريخ إبراهيم حسين من الإرهاق قبل مباراته المرتّقبة في بطولة الدوري الممتاز أمام أهلي مروي ضمن المرحلة الأولى.
وقال إبراهيم حسين في تصريحاتٍ لـ”باج نيوز” إنّ الفريق أدى مباراة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، ثم عاد إلى الخرطوم في رحلة طويلة ومرهقة للحد البعيد.
وأشار إلى أنّ السفر من أسنطبول إلى الخرطوم كلفهم انتظارًا لـ”24″ ساعة، مبينًا أنّه لم يكن أمامهم أيّ مجالاً للراحة وكان يتوّجب عليهم التدرّب لمباريات الممتاز.
ويحلّ المريخ غدًا”الأحد” ضيفًا على أهلي مروي في كريمة ضمن المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.
وأوضح المدرب الشهير بـ”الديسكو” أنّه يأمل أنّ يقدّم الفريق مستويات لافتة في جولة أهلي مروي ويظهر قوة إيجابية تأكيدًا لجاهزيته لمواجهة الشيببة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.
يشار إلى أنّ الأحمر سيستقبل الشبيبة الجزائري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ضمن إياب البطولة الأفريقية.
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