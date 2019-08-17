وأطلق ترامب تغريدة على تويتر قال فيها «بورتلاند تخضع لمراقبة من كثب. نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما يجب».
وأضاف «نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف انتيفا منظمة إرهابية».
و«انتيفا» ترمز إلى معاداة الفاشية وهي تحالف دولي من النشطاء الذين يعارضون إيديولوجية اليمين المتطرف.
وبورتلاند احدى أكثر المدن الأميريكية ليبرالية، وهي معقل للحركة المعادية للفاشية.
ومن المتوقع أن يقوم الفرع المحلي للحركة، «روز سيتي انتيفا»، بإرسال عناصره إلى الشوارع السبت.
وستنتشر الشرطة بقوة لإبعاد المعسكرين عن بعضهما البعض عندما تلتقي المسيرتان في حديقة ساحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات أمنية فى بورتلاند الأمريكية لمنع حدوث اشتباكات بين متطرفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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