إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه جنوبي إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل السبت. وأوضح الجيش أن بطاريات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت صاروخين من الصواريخ الثلاثة. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظية أسقطتها منظومة القبة الحديدية سقطت في فناء منزل. ولم ترد تقارير عن إصابات. وتُعد هذه هي الواقعة الثانية من نوعها في الساعات الـ24 الماضية لإطلاق صواريخ من غزة. وفي وقت سابق السبت قصفت طائرات إسرائيلية مواقعاً في غزة مؤكدة أنها تابعة لحماس.

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