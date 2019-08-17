انتخابات تونس: 12 اعتراضًا على قائمة المرشحين للرئاسة

صرح عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، إنه تم تقديم 12 اعتراضا من مرشحين تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل.

وأوضح، أن معترضين اثنين لم يعلما هيئة الانتخابات بقرارهما اللجوء إلى القضاء الاداري للاعتراض على قرار الهيئة المعلن يوم 14 أغسطس الجاري، ما يجعل قرارهما مرفوضا شكلا خلال جلسة الترافع أمام القضاء الاداري، والمقررة يوم الاثنين المقبل، حسب تصريحه.

ومن المنتظر أن يبت القضاء الإداري يوم الثلاثاء، في الاعتراضات المقدمة من المرشحين، الأزهر الغزلاني، ومحمد الهادي بن حسين، ومحمد صالح جنادي، والبحري الجلاصي، ومنير بعتور، وليلى الهمامي، والصحبي براهم، ومحمد الأوسط العياري، ومروان بن عمر وعبد اللطيف الدريدي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم 14 أغسطس الجاري عن قبول ملفات 26 مترشحا من أصل 97 أودعوا لديها ملفات ترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه.

وستعلن هيئة الانتخابات، القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، في أجل اقصاه يوم 31 أغسطس الجاري، بعد النظر في الطعون.

وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر المقبل.

