أدخل موقف محرج للمسرحي السوداني عوض شكسبير – أدخل المذيعة ايمان بركية بقناة الشروف في نوبة من الضحك أثناء استضافته حيث أوضح الممثل بأن وزير للثقافة في العهد البائد الذي اعتبره هو الكاتب المسرحي الانجليزي الكبير وليم شكسبير الذي عاش في العصور الوسطى.

وأوضح الممثل شكسبير بأن وزير الثقافة وأثناء كلمته في احتفال على شرف استضافة فرقة انجليزية تحتفل بميلاد الكاتب الانجليزي الاربعمائة قال في كلمته:(كما يلتقي النيل الابيض والنيل الازرق في الخرطوم تلتقون انتم الان مع شكسبير شخصياً) وأشار إلى أنه أحس بحرج بالغ قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : وزير ثقافة في العهد البائد يدخل الممثل عوض شكسبير في حرج بالغ ويصيب مذيعة الشروق بنوبة من الضحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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