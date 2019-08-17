درير: الوفاق بين “الطرفين” كفيل بتأسيس فترة انتقالية آمنة

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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قال الوسيط الإثيوبي، محمود درير، إن ما تم من وفاق بين الطرفين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير كفيل بتأسيس مرحلة انتقالية آمنة تفضي إلى تحول ديمقراطي، مبيناً أن السودان يشهد مرحلة مفصلية في تاريخه السياسي.
وأوضح في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب التوقيع، أن شعار المرحلة القادمة ينبغي أن يكون المصالحة الوطنية بين كل أبناء الشعب السوداني، لافتاً إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون الخارجية ستكون من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة استعادة مكانة السودان في القارة الإفريقية.
وأشاد الوسيط الإثيوبي بحسب الشروق – بدعم المملكة العربية السعودية لجهود الوساطة الأفريقية المشتركة، مشيراً إلى أياديها البيضاء على الدول العربية والإفريقية والإسلامية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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