مصر تُعلن دعمها لاستقرار السودان دون التدخل في شئونه الداخلية

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وممثل الاتحاد الإفريقي عن رؤية الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلم والاستقرار وإرساء الحكم المدني في السودان، ونقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشعب السوداني بتحقيق تطلعاته في تحقيق المدنية.
وقال في كلمته التي ألقاها اليوم (السبت) بمناسبة الاحتفال بمراسم التوقيع النهائي على الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري و(الحرية والتغيير) اليوم في قاعة الصداقة إن مصر مستمرة في دعم الشعب السوداني دون التدخل في شئونه الداخلية وذلك إيماناً بتطلعات الشعب وخياراته في الرخاء والاستقرار.
وأشاد بحسب الصيحة الآن – بجهود المنظمات الإقليمية والوساطات التي أثمرت بتوقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، كما ودعا إلى التركيز على الاقتصاد وقضايا معاش المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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