بالفيديو : فنان تائب يعود للغناء بفتوى عن عذاب والدته بسبب المرض

كشف المطرب والممثل حامد كسلا عن السبب الحقيقي الذي جعله يعلن توبته عن الغناء العاطفي ثم أسباب رجوعه مجدداً للغناء ، موضحاً بأن توبته كانت بفتوى دينية بحرمة الغناء ورجوعه للغناء كذلك بفتوى دينية.

وبرأ كسلا الشيخ المعروف مزمل فقيري من الفتوى التي جعلته يعلن توبته من الغناء قائلاً :(ما مزمل فقيري القال لي قاعد تأكل أمك حرام ، دا واحد من أصدقائنا ينتمي لتيار انصار السنة حسب قوله) أما الفتوى التي أعادته للغناء كانت لأحد الشيوخ الذي قال له : ( رب العالمين ارحم من أن يعذب والدتك بسبب الشي الانت بتقدمو ليها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)