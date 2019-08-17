كشف المطرب والممثل حامد كسلا عن السبب الحقيقي الذي جعله يعلن توبته عن الغناء العاطفي ثم أسباب رجوعه مجدداً للغناء ، موضحاً بأن توبته كانت بفتوى دينية بحرمة الغناء ورجوعه للغناء كذلك بفتوى دينية.
وبرأ كسلا الشيخ المعروف مزمل فقيري من الفتوى التي جعلته يعلن توبته من الغناء قائلاً :(ما مزمل فقيري القال لي قاعد تأكل أمك حرام ، دا واحد من أصدقائنا ينتمي لتيار انصار السنة حسب قوله) أما الفتوى التي أعادته للغناء كانت لأحد الشيوخ الذي قال له : ( رب العالمين ارحم من أن يعذب والدتك بسبب الشي الانت بتقدمو ليها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : فنان تائب يعود للغناء بفتوى عن عذاب والدته بسبب المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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