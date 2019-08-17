الأصم: الانتقام لن يكون مهمتنا

قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، د. محمد ناجي الأصم، إن الانتقام لن يكون مهمتنا خلال الفترة الانتقالية، ورغم أن الأصم طالب بالعدالة والمحاسبة للفاسدين في البلاد إلا أنه دعا المؤتمر الوطني لحملة بناء الوطن الجديد.

وشدد الأصم خلال خطابه في احتفالية التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية، يوم السبت، على أن حق منسوبي المؤتمر الوطني في المواطنة غير مسلوب، وأضاف مخاطباً المؤتمر الوطني وشركاءه “إنهم لن يفعلو ما فعلوه”.

واعتبر ممثل قوى إعلان الحرية أن ثورة ديسمبر امتداد لنضالات الشعب السوداني منذ ثلاثين عاماً، مؤكداً أن قوى إعلان الحرية والتغيير جاءت لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني، بإزالة النظام البائد ورموزه، وتحقيقاً للعيش الكريم.

ودعا الأصم خلال مخاطبته مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية، إلى إنشاء تحالف سياسي مدني عسكري لتنفيذ خيارات الشعب النضالية، وأن يكون السلام العادل والشامل في هذه المرحلة أولوية قصوى في كافة ربوع البلاد دون استثناء.

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وشدد الأصم على ضرورة إجراء تحقيق وطني عادل وشفاف حول مجزرة القيادة العامة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في محاكمة عادلة، داعياً للبحث عن المفقودين.

وأكد الأصم بحسب شبكة الشروق – أن السياسة التي انتهجها النظام السابق بالمحسوبية وغيرها أدت لانهيار الاقتصاد السوداني، ودعا لتكريس المرحلة المقبلة في توفير العيش الكريم للمواطن من صحة وتعليم ورتق النسيج الاجتماعي، وتعهد بالالتزام بنسبة الـ٤٠% للمرأة في المجلس التشريعي، كما أكد الأصم ضرورة الاهتمام بالعلاقات الخارجية وإعادة البلاد إلى موقعها في المجتمع الدولي كضرورة عاجلة.

وقدم الأصم عدداً من الرسائل لعدد من الجهات، من بينها لأسر الشهداء الذين وصفهم بالحمم في تفجير الثورة، مطمئناً أسر الشهداء بإجراء تقصي حقائق عادل عبر القانون حول إزهاق أرواح الشهداء، كما أكد دعمهم للنازحين واللاجئين بالخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال إن النازحين واللاجئين هم صانعو الثورة، ودعا الشباب مفجري الثورة إلى حمايتها وحراستها والإدارات الأهلية والدينية إلى العمل والعيش الكريم ووفاق في وطن يسع الجميع ونبذ العنصرية والقبلية من خلال المساواة والإخاء ورفع قيمة الوطن، مناشداً كل السودانيين وعلى الأخص المغتربين، تقديم النصح والفكر لتقدم وازدهار الوطن.

وقال الأصم “رغم ما حدث من تجاوزات وأخطاء إلا أننا نؤمن بأن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستظل بذرة الوطنية عامرة لهذه المؤسسة”، متعهداً ببناء الثقة من أجل تداول السلطة لتأسيس ديمقراطية مستدامة في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)