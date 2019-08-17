أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع (فيس بوك) إعجاب كل المتابعين ورواد الموقع .
حيث أظهر الفيديو الترحيب الحار الذي تلقاه (آبي أحمد) رئيس وزراء دولة (إثيوبيا) من الشعب السوداني والحضور في قاعة الصداقة في حفل توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تم ذكر أسماء ممثلي الوفود الضيوف من الدول الشقيقة , وعندما ذكر اسم (آبي أحمد) ضجت القاعة بالتصفيق والهتاف ووقف معظم الحاضرين تقديراً وعرفاناً له ولدوره الكبير في تحقيق كل هذه الإنجازات .
وقابل رئيس الوزراء الاثيوبي (آبي أحمد) تحية الشعب السوداني بالإبتسامة والتصفيق .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الشعب السوداني يرحب بــ(آبي أحمد) رئيس وزراء أثيوبيا على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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