مذيعة سودانية تخطف الأضواء في توقيع الاتفاق

خطفت المذيعة السودانية “إسراء عادل” الأضواء، من خلال تقديمها لاحتفالية توقيع الوثائق النهائية للفترة الانتقالية، وتدثرت عادل التي تعمل بقناة الشروق، بالثوب السوداني المميز بلونه الأبيض الذي يرمز للصفاء والمحبة، فضلاً عن أن تقديمها للاحتفالية جسد زي الكنداكات.

ورغم ضخامة الاحتفالية والحضور الدولي الكثيف للتوقيع إلا أن إسراء كانت موفقة في تقديم فقرات البرنامج بلغة رصينة ومفردات وفقت في اختيارها بصورة مميزة نالت إعجاب واستحسان الحضور، كما أن إسراء عادل ظهرت بالثوب السوداني الأبيض كرمزية للكنداكات اللائي كان لهن دور بارز في الثورة السودانية.

وأفحلت إسراء عادل في تقديم الضيوف بطريقة مميزة، لأنها قدمت الشخصيات بمفردات وعبارات مختصرة وليست مخلة، فضلاً عن أن ظهورها الموفق بعث بحزمة رسائل سياسية واجتماعية، خاصة وأن المراة السودانية كان لها دور بارز في الحراك الثوري بالسودان.