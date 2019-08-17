عاجل.. سقوط ضحايا في انفجار بحفل زفاف في العاصمة الأفغانية

أفادت فضائية "العربية"، إن انفجار وقع مساء اليوم السبت، في حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية وأدي إلى سقوط ضحايا.

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