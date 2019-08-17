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برلماني سابق: توقيع الوثيقة الدستورية خطوة هامة نحو مسار السودان

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قال الفاضل حاج سليمان، نائب سابق بالبرلمان السوداني، إن توقيع الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي في السودان هي خطوات هامة نحو مسار الدولة الوطني وتاريخها الحديث، لكونها تسبق التحول المدني الديمقراطي التي ستكون فيه السلطة متداولة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة وبمشاركة كافة القوى السياسية.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المرجعية الأساسية التي تنعقد للشعب السوداني ستكون اختياراته وقراراته عن طريق الصندوق الانتخابي.

وأوضح أن تلك المراحل تتطلب الموافقة بشكل كامل بين القوى السياسية وإدخار مجهودات القوى الوطنية حتى يكون الهدف الأسمي قضية الوطن.

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