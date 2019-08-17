برلماني سابق: توقيع الوثيقة الدستورية خطوة هامة نحو مسار السودان

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المرجعية الأساسية التي تنعقد للشعب السوداني ستكون اختياراته وقراراته عن طريق الصندوق الانتخابي.
وأوضح أن تلك المراحل تتطلب الموافقة بشكل كامل بين القوى السياسية وإدخار مجهودات القوى الوطنية حتى يكون الهدف الأسمي قضية الوطن.
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