"العسكري السوداني" و"قوى التغيير" يؤكدان وجوب قتال الحوثيين

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، والقيادي في "قوى الحرية والتغيير"، إبراهيم الأمين، وجوب قتال الحوثيين في اليمن.
وندد الأمين بـ "محاولات طهران اختراق المنطقة"، مشددا على أن "اقتصاد السعودية مرتبط باقتصاد السودان".
وتأتي تصريحات الطرفين بعد أن وقعا اليوم على الإعلان الدستوري في الخرطوم.
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن في مايو المنصرم عن دعم الخرطوم للرياض في مواجهة "التهديدات والاعتداءات الإيرانية"، واستمرار "مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العسكري لدعم الشرعية" في اليمن.
كما وصلت في شهر يونيو الماضي دفعة جديدة من القوات السودانية إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، لمساندة القوات التي يدعمها التحالف العربي، وتعزيز جبهات القتال ضد الحوثيين هناك.
وتصدرت الخسائر البشرية للجيش السوداني المشارك ضمن عمليات التحالف العربي باليمن، خسائر الدول الأخرى المنضوية فيه.
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