اول تعلق قطري على توقيع السودان للإعلان الدستوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علقت قطر، على توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم السبت، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن “السودان يدخل حقبة تاريخية جديدة بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير “الوثيقة الدستورية” تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية انتقالية، عبر شراكة سياسية بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبة”. المادة السابقة سيناتور أمريكي: ينبغي وقف المساعدات عن إسرائيل بشكل عاجل

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