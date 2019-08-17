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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر مقربة من الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق، تفاصيل مثيرة حول التدخل الإماراتي في الشأن السعودي، وهو الامر الذي أصبح مثار جدل واسع في الآونة الاخيرة بالمملكة العربية السعودية.
وقال حساب مستشار الامير محمد بن نايف في تغريدة رصدتها “وطن”، إن مستشارون إماراتيون يحملون الصفة القانونية، ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، حضروا سابقاً جلسات التحقيق مع معتقلي الريتز ويحضرون الآن جلسات التحقيق مع المعتقلين من المشايخ والمثقفين، إضافةً إلى جلسات التحقيق في قضية خاشقجي.
وأضاف :” مثالٌ على تدخل الإمارات في الشؤون الداخلية السعودية “.وأثارت تغريدة مستشار ابن نايف، ردود وتعليقات كبيرة، هاجمت الامارات التي تفرض “سيادتها” على السعودية، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت التغريدة.
كانت هذه تفاصيل خبر “كل صغيرة وكبيرة تجرى بأمرهم”.. مستشارون إماراتيون يشرفون على التحقيقات مع دعاة السعودية !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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