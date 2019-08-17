يمنيون يدوسون وجه ابن زايد بالنعال ضمن حملة شعبية لمناهضة التدخل الإماراتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تداول ناشطون عبر موقع تويتر صوراً تظهر مواطنون يمنيون يضعون صور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تحت أقدامهم ويدوسوها بالنعال ضمن حملة شعبية مناهضة للإمارات وتدخل السافر في الشأن اليمني وتنفيذ مخطط انقلاب عدن.

وتحت وسم “#اليمن_يدعس_بن_زايد” نشرت نماذج عديدة لهذه الصور، التي تهين ابن زايد، ودعا مدشني الوسم النشطاء لالتقاط صور داعسة على وجه ابن زايد ونشرها، حسب وصفهم.ولاقت الحملة تفاعلا واسعا من قبل النشطاء اليمنيين، الذين شنوا هجوما عنيفا على الإمارات ومحمد بن زايد.

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